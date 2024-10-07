شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يعلن عن مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات للبطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

مباراة الجولة الأولى: وتقام يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وتجمع بين المصري وانيمبا النيجيري.

مباراة الجولة الثانية: وتقام يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين بلاك بولز الموزمبيقي والمصري.

مباراة الجولة الثالثة: وتقام يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين الزمالك والمصري

مباراة الجولة الرابعة: وتقام يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري والزمالك.

مباراة الجولة الخامسة: وتقام يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين انيمبا النيجيري والمصري.

مباراة الجولة السادسة والأخيرة: وتقام يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري وبلاك بولز الموزمبيقي.