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شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يعلن عن مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات للبطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 07 أكتوبر 2024 07:28 م
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
مباراة الجولة الأولى: وتقام يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وتجمع بين المصري وانيمبا النيجيري.
مباراة الجولة الثانية: وتقام يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين بلاك بولز الموزمبيقي والمصري.
مباراة الجولة الثالثة: وتقام يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين الزمالك والمصري
مباراة الجولة الرابعة: وتقام يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري والزمالك.
مباراة الجولة الخامسة: وتقام يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين انيمبا النيجيري والمصري.
مباراة الجولة السادسة والأخيرة: وتقام يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري وبلاك بولز الموزمبيقي.
الكاف
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