شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يدرس إقامة معسكر منفصل للمحترفين في منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، اقامة معسكر منفصل للاعبين المحترفين في الخارج لمنحهم الفرصة للتعبير عن موهبتهم قبل اختيار العناصر المميزة لتمثيل الفراعنة في المستقبل.

وبدأ ميكالى أمس الأحد مهمته رسميًا بانتظام اللاعبين فى معسكر مغلق بمدينة أكتوبر استعدادًا للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المقرر إقامتها فى القاهرة 8 نوفمبر المقبل وهي المنافسات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب والتى يتنافس على استضافتها مصر وكوت ديفوار.

وتضمن اليوم الأول لمعسكر منتخب الشباب تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة ميكالى تجمع اللاعبون ظهرًا ثم عقد اجتماع لهم مع الجهاز الفني للمنتخب بدأ بتعريف اللاعبين على الجهاز الفني المعاون.

ويضم جهاز ميكالي البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم ود.هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين .. وخالد خفاجي اخصائي التدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.

وبعد ذلك أدى اللاعبون تدريبات متنوعة سواء بدنيًا أو فنيًا مع التركيز على تقييم جميع اللاعبين بما يضمن للجهاز الفني الوصول نحو أفضل العناصر لبدء مرحلة بناء جيل جديد .. وحضر التدريبات وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.