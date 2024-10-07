شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف وديًا والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المباراة الودية التي جمعت غزل المحلة وطلائع الجيش في معسكر الإسماعيلية بفوز الطلائع بهدف مقابل لا شيء.

ودخل لاعبو فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك معسكرًا مغلقًا بمدينة الإسماعيلية لمدة 3 أيام استعدادًا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واتفق الجهاز الفنى لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على خوض 5 مباريات ودية فى الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر المقبل.

والتقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة، وفى الودية الثانية مع الاتحاد السكندرى، ثم طلائع الجيش، على أن يواجه البنك الأهلى يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.