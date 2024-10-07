الزمالك والمصري في مجموعة واحدة.. نتائج قرعة الكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية لموسم 2024-2025، عن مواجهات قوية بين عمالقة القارة الإفريقية، والتي شهدت وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة.

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

والمصري استطاع أن يتجاوز فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

نظام قرعة كأس الكونفدرالية 2024-2025

يتم تقسيم الـ16 فريقًا على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق، حيث سيتم سحب القرعة من خلال اختيار فريق من كل مستوى لينضم إلى إحدى المجموعات.

ويتأهل المتصدر والوصيف منها إلى دور ربع النهائي ومن ثم تستكمل البطولة بنظام الإقصاء حتى المباراة النهائية.

تصنيف مجموعات الكونفدرالية

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر).

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس).

التصنيف الثالث: إنيمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال).

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).

نتائج قرعة كأس الكونفدرالية 2024-2025

المجموعة الأولى: إف سي برافوز (أنجولا)، شباب قسنطينة (الجزائر)، الصفاقسي (تونس)، سيمبا (تنزانيا).

المجموعة الثانية: لواندا سول (أنجولا)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان (المغرب).

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد (بوتسوانا)، جراف (السنغال)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

المجموعة الرابعة: بلاك بولز (موزمبيق)، إنيمبا (نيجيريا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).