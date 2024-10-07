بعد أنباء فرض غرامة عليه بسبب شعره.. إمام عاشور يظهر بنيولوك جديد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الفترة الماضي عن فرض النادي الأهلي غرامة مالية على إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بسبب قصة شعره.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن خصم مبلغ مالي من عقد إمام عاشور بسبب شعره.

وانتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها لاعب الأهلي بقصة شعر جديدة.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

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