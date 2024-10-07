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"لا يوجد لاعب مثله".. مدرب بايرن ميونخ يتغنى بعمر مرموش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تغنى مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، بالمهاجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

وقال كومباني في تصريحات نقلتها مجلة "كيكر" الألمانية: "لا يوجد لاعب في الدوري الألماني لديه مثل السرعة والقوة التي يمتلكها عمر مرموش".

وانتهت مباراة فرانكفورت وبايرن ميونخ التي أقيمت أمس الأحد، بالتعادل الإيجابي 3-3، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وشارك مرموش في جميع أهداف فرانكفورت ضد البايرن، حيث سجل هدفين وصنع آخر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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