"لا يوجد لاعب مثله".. مدرب بايرن ميونخ يتغنى بعمر مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تغنى مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، بالمهاجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.
وقال كومباني في تصريحات نقلتها مجلة "كيكر" الألمانية: "لا يوجد لاعب في الدوري الألماني لديه مثل السرعة والقوة التي يمتلكها عمر مرموش".
وانتهت مباراة فرانكفورت وبايرن ميونخ التي أقيمت أمس الأحد، بالتعادل الإيجابي 3-3، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الألماني.
وشارك مرموش في جميع أهداف فرانكفورت ضد البايرن، حيث سجل هدفين وصنع آخر.
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