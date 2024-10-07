الخليج 365 يكشف سبب محاولات الأهلي منح معلول الجنسية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

شهدت الساعات الماضية جدلا على الساحة الرياضية، بعد التصريحات التي أدلى بها محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي بشأن محاولة معلول الحصول على الجنسية المصرية.

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" إن أزمة عدد اللاعبين الأجانب في الأهلي كانت سببا في هذا الأمر، وحدثت محاولات لحصول معلول على الجنسية.

وكشف المصدر أنه كان هناك خيارا مطروحا لوضع وديعة دولارية لمدة ثلاث سنوات باسم اللاعب، يحصل عليها بقيمة الجنيه المصري بعد ثلاث سنوات بسعر الصرف وقتها، ليتمكن من الحصول على الجنسية المصرية ويتم معاملته كلاعب محلي.

وأوضح المصدر أنه تم التراجع عن هذا القرار خلال الفترة الأخيرة من الطرفين نظرا لقيمة المبلغ الكبيرة بجانب موقف اللاعب نفسه.

وأكد المصدر أن معلول يحصل على راتبه الشهري بشكل طبيعي، وفقا لعقده الجديد ويتحمل النادي مصاريف علاجه".

وأتم المصدر أن الأهلي ينتظر عودة معلول من الإصابة مع نهاية الشهر المقبل ويكون الفيصل هو الملعب في تحديد موقفه من البقاء مع الفريق.

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