بالأسماء.. الفائزون بجائزة الملك محمد السادس للفروسية بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - جلال المسري:

أقيمت بالمملكة المغربية فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض الفرس بالجديدة، والتي افتتحها الأمير رشيد، شقيق الملك محمد السادس، في الأول من أكتوبر الجاري وتستمر حتى اليوم.

بلغ عدد الزوار هذه السنة حوالي 200 ألف زائر، مع مشاركة أكثر من 40 دولة، وما يزيد عن 700 فارس وفارسة، إلى جانب أكثر من 1000 فرس من سلالات مختلفة.

تميزت هذه الدورة من معرض الفرس، الذي تحتضن عاصمة دكالة فعالياته كل سنة، بحضور ولي العهد الأمير الحسن لنهائيات جائزة محمد السادس الكبرى لمسابقات التبوريدة، حيث سلّم الجوائز للفرق التي حصدت المراتب الثلاثة الأولى.

تحتفي هذه المسابقة بموروث التبوريدة الذي تم إدراجه منذ سنة 2021 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – اليونسكو.

يتم تقييم الفرق المشاركة في منافسات "الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للتبوريدة" بناءً على معايير يحددها حكام الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية، الذين يأخذون بعين الاعتبار انسجام حركات الفرسان، وإيقاع جري الأحصنة، وحركة البنادق، وتوقيت الطلقة، والأزياء التقليدية والسروج.

جاء في المركز الأول سربة شرف البحراوي من مراكش آسفي حيث حصلت على الجائزة الكبرى للملك محمد السادس، وفي المركز الثاني سربة عبد الغني بنخدة من جهة بني ملال، وفي المركز الثالث سربة حميد سرفاق من حلقة.

على النحو ذاته، ظلت فعاليات جائزة التبوريدة الأكثر متابعة من قبل زوار المعرض، حيث شهدت هذه الفعاليات مشاركة 18 سربة تمثل مختلف جهات المملكة، التي حاولت على مدار خمسة أيام تقديم أبرز ما لديها بغرض التنافس على الجائزة الكبرى التي تحمل اسم عاهل البلاد.