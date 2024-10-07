"قولتله هتلعب في أوروبا".. ميدو يكشف كواليس اكتشاف عمر مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، إن عمر مرموش حظي برعاية جيدة في نادي وادي دجلة، ساعده على التطور على أيادي مدربين مميزين.

وقال ميدو، خلال تصريحات إذاعية، إن عمر مرموش يمكنه اللعب كجناح وكمهاجم، لأنه متحرك ليس المهاجم التقليدي الذي اعتدنا عليه في مصر.

وأضاف ميدو: "أخبرت مسئولي نادي وادي دجلة أن عمر مرموش سيكون لاعبا كبيرا وذلك بسبب فنياته وعقليته، واهتمام عائلته به وطريقة تفكيره، وأخبرتهم أنه يمكنه اللعب في أوروبا".

وأضاف: "المواهب بين اللاعبين والفوارق ليست كبيرة، لكن الأهم هو التدريب والتخطيط، وعمر مرموش أكبر دليل على أن كرة القدم ليست موهبة فقط، لكن الأهم اللغة والعوامل البدنية والعقلية".

أكمل: "عمر مرموش يمتلك الإمكانيات والوعي التكتيكي والانضباط وهو لاعب يتمناه أي فريق، لأن لديه مرونة تكتيكية"

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