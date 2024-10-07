شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير يهزم المنصورة بثلاثية ودجلة يخطف طنطا بهدف فى اليوم الأول لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة الأولى لدورى المحترفين التي أقيمت في الثالثة والنصف عصر اليوم عن فوز وادى دجلة خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل لا شيء أحرزه أكرم عبد ربه في الدقيقة 53 من عمر اللقاء .

كما استطاع أبو قير للأسمدة الفوز على المنصورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في لقاء تسيده أصحاب الأرض من البداية للنهاية، وعلى ملعب الشرطة فازت بلدية المحلة على الداخلية بهدف مقابل لا شيء، في لقاء شهد حالة طرد لزياد طارق لاعب البلدية.

وعلى ستاد السلام تعادل وى مع بروكسى بهدف لمثله تقدم أصحاب الأرض عن طريق محمد شاهين، وتعادل بعدها الضيوف في الشوط الثانى عن طريق عمار شرف .