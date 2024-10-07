شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يظهر بـ"نيولوك" قبل السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

حرص إمام عاشور لاعب الأهلي على قص شعره والظهور بـ"نيولوك" قبل خوض مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، والتي يستهلها فريقه بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويركز إمام عاشور على الظهور بشكل جيد في الفترة المقبلة، وتغيير الانطباع الذي تم اتخاذه عن اللاعب بعد ظهوره المتواضع في مباراة السوبر الأفريقي، والتي خسرها فريقها بركلات الترجيح لصالح الغريم التلقليدي الزمالك.





على جانب آخر، أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات عدة إتصالات من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الأمارات لخوض بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميد وسيراميكا.

ويُنهي الأهلي ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالقاهرة حيث يقوم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الإمارات بالتنسيق مع جهاز الكرة بالأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة.

و يعكف مارسيل كولر المدير الفني للفريق على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل ملاقاته في الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري في الامارات بنصف نهائي بطولة السوبر المحلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

ويرغب كولر في تخطى عقبة سيراميكا والصعود للمباراة النهائية لبطولة السوبر للتتويج باللقب ومصالحة جماهير الاهلى الغاضبة من فقدان لقب السوبر الافريقى لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في التاريخ.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فقد حصل على البطاقة الذهبية.