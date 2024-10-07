شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد ثنائى مُصاب قبل السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي في تدريباته الأخيرة، أثنين من اللاعبين الذين عانوا من إصابات مختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وعاد الأهلي للتدريبات أمس الأول، السبت، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها عقب بطولة السوبر الأفريقي التي أقيمت الجمعة قبل الماضية أمام الزمالك بالسعودية، وخسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحة.

وشهدت مباراة السوبر الأفريقي إصابة أكرم توفيق في العضلة الضامة، بخلاف إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي.

وتماثل أكرم توفيق للشفاء وشارك في تدريبات الأهلي الأخيرة، فيما مازال محمد هاني يؤدي برناج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تحتاج فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر للتعافي التام من الإصابة.

كما استعاد الأهلي في تدريباته الأخيرة لاعبه الشاب محمد عبد الله الذي عانى من إصابة عضلية حرمته من خوض التدريبات الجماعية قبل أن يتماثل للشفاء ويشارك في التدريبات.

فيما مازال كريم فؤاد يواصل التأهيل من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخراً كما يواصل الدولي التونسي علي معلول التأهيل من جراحة وتر أكيليس التي أجراها نهاية مايو الماضي وأن كان الثنائي معلول وكريم فؤاد قد تم رفع أسمهما من قائمة الموسم الجديد للإصابة.

و يعكف مارسيل كولر المدير الفني للفريق على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل ملاقاته في الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري في الامارات بنصف نهائي بطولة السوبر المحلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى، ويلعب الفائز منهما مع الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة يوم 24 أكتوبر الجاري.