شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: سحب قرعة الدوري الجديد قبل انطلاقه بـ 10 أيام ولا صحة لإلغائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة أنه لا صحة لعدم إجراء قرعة للدوري العام الموسم الجديد، وسيتم إجراء القرعة قبل بداية الموسم بـ 10 أيام.

كان ثروت سويلم عضو الرابطة قال في تصريحات له أمس إن القرعة سيتم إلغاؤها وسيقام الدوري المصري يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويقام الدوري الجديد بشكل استثنائي، حيث يقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبي، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وعددها 9 أيضًا للنجاة من الهبوط، وفى النهاية يهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين.