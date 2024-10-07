شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ديسمبر الجمعية العمومية لاتحاد السلاح لاختيار مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن تحديد يوم 6 ديسمبر المقبل موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.

ومن جانبه كشف الحسينى فى تصريح لـ الخليج 365 ، أنه لن يترشح فى الإنتخابات المقبلة مثلما أعلن من قبل ، متمنيا التوفيق لمن يصلح للإتحاد خلال المرحلة المقبلة .

يجهز مسئولو اتحاد السلاح خطة طويلة المدى لتجهيز الثنائى زياد السيسى ومحمد حمزة لمنافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، خاصة أن كلا الثنائى كانا قريبان من تحقيق إنجاز فى باريس 2024 .

ومن المنتظر أن تستكمل الخطة بمجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة فى ظل اقتراب موعد انتخابات الإتحادات الرياضية