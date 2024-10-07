ميدو يكشف موقفه من قرار الأهلي بعرض أحمد قندوسي للبيع

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، إن عرض أحمد قندوسي للبيع طبيعي، واللاعب أخطأ خطأ كبير وتم جره وراء حرب الوكلاء حتى لو مرتبط بالوكيل.

وأضاف ميدو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن لا يمكنك أن تدخل الخناقة واترك وكيلك لها، وقندوسي لم يترك للأهلي فرصة أو مساحة أن يأخذ عكس هذا القرار.

واختتم ميدو: عرض لاعب للبيع على الملأ هو خسارة، والأهلي تضرر من القرار ماديًا لكن القرار يأتي من أجل بناء مبادئ وهو قرار سليم 100%.

قندوسي أجبر الأهلي على قرار رحيله

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، عن أزمة الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وقال ميدو ، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن عرض أحمد قندوسي للبيع طبيعي.

وأضاف ميدو: أحمد قندوسي أخطأ خطأ كبيرا وتم جره وراء حرب الوكلاء حتى لو مرتبط بالوكيل، وأجبر الأهلي على عرضه للبيع بفعلته ولم يترك لهم أي فرصة لاتخاذ عكس هذا القرار.

ميدو يدعم أمير توفيق

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من أزمة الجزائري أحمد قندوس.

وقال ميدو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: ما يهمني في بيان الأهلي أمس هو تبرئة أمير توفيق، وأصبحنا نصدق كل الأمور السيئة عن الأشخاص.

وتابع ميدو: أنا زملكاوي ورغم أن ما حدث في الأهلي، لكن من الناحية الإنسانية أفرح من أجل شخص تمت تبرئته من أمور لها علاقة بالذمة المالية.

واختتم نجم الزمالك السابق: أمير توفيق لديه أسرة وأصدقاء، وعلينا الاحتياط والتركيز ونحن نتحدث عن ذمم الأشخاص، وإذا لم يكن لديك أدلة فلا يمكن أن ترمي الناس بالاتهامات.