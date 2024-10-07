علي ماهر يعلق على مجموعة المصري في الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - علق علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، على مجموعة فريقه في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024/2025.

وكان المصري قد تواجد رفقة الزمالك ووبلاك بولز وإنيمبا، في القرعة التي أُجريت خلال الساعات القليلة الماضية.

وتحدث علي ماهر في تصريحات عبر الموقع الرسمي للمصري البورسعيدي، حيث قال: "بالطبع، امتلك ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على تقديم عروض قوية والتأهل إلى دور الثمانية".

وتابع: "القرعة جاءت متوازنة لحد كبير، حيث إن مستويات الفرق الستة عشر المتأهلة لهذا الدور متقاربة بشكل كبير لذلك جاءت المجموعات الأربع قوية للغاية".

وأضاف ماهر تصريحاته: "وقوع فريقين من بلد واحد في مجموعة واحدة سلاح ذو حدين، خاصة مع الدراية التامة والكاملة لدى كل فريق بقدرات وإمكانيات الفريق الأخر".

وأختتم: "ما يشغلني حاليا هو تجهيز الفريق لخوض غمار منافسات دور المجموعات الكونفدرالية على الوجه الأكمل لتحقيق طموحات الجماهير ومجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي والذي يضع كامل ثقته في لاعبيه والجهاز الفني".