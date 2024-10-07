ميدو يكشف كواليس اكتشاف عمر مرموش في وادي دجلة

ياسر رشاد - القاهرة -

قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، إن عمر مرموش حظي برعاية جيدة في نادي وادي دجلة، ساعده على التطور على أيادي مدربين مميزين.

وأضاف ميدو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن عمر مرموش يمكنه اللعب كجناح وكمهاجم، وهو مهاجم متحرك ليس المهاجم التقليدي الذي اعتدنا عليه في مصر.

وتابع ميدو: أخبرت مسئولي نادي وادي دجلة أن عمر مرموش سيكون لاعبا كبيرا وذلك بسبب فنياته وعقليته، واهتمام عائلته به وطريقة تفكيره، وأخبرتهم أنه يمكنه اللعب في أوروبا.

واختتم ميدو: المواهب بين اللاعبين والفوارق ليست كبيرة، لكن الأهم هو التدريب والتخطيط، وعمر مرموش أكبر دليل على أن كرة القدم ليست موهبة فقط، لكن الأهم اللغة والعوامل البدنية والعقلية.

مرموش يتألق أمام بايرن ميونخ ويسهم بجميع أهداف فرانكفورت في مباراة مثيرة



واصل عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، تألقه في الدوري الألماني خلال المباراة التي جمعته بفريق بايرن ميونخ اليوم الأحد، في الجولة السادسة من المسابقة.



تفاصيل المباراة

انتهت المباراة بالتعادل 3-3 على ملعب دوتش بنك بارك، حيث ساهم مرموش بشكل مباشر في جميع أهداف فريقه، حيث بدأ بتسجيل الهدف الأول بعد أن تأخر فريقه بهدف، ثم صنع الهدف الثاني الذي منح فرانكفورت التقدم.



اللحظات الحاسمة

وقبل نهاية المباراة، وعندما كان فرانكفورت متأخرًا مجددًا بنتيجة 3-2، خطف مرموش هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، ليحرم بايرن ميونخ من تحقيق الفوز.



صدارة الهدافين

بتسجيله هدفين، رفع مرموش رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، بينما لم يتمكن هاري كين من التسجيل في هذه المباراة، حيث خرج مصابًا في وقت مبكر. ليوسع مرموش الفارق بينه وبين كين إلى 3 أهداف.



وضع رفقاء مرموش في الدوري الألماني

بعد التعادل، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 14 نقطة، ليظل في صدارة جدول الدوري الألماني بالتساوي مع لايبزيج، بينما يأتي فرانكفورت خلفهما بفارق نقطة واحدة.