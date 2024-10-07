ميدو: قرار عرض أحمد قندوسي للبيع خسارة للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، إن عرض أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، للبيع سيكون خسارة للأهلي.

وأضاف ميدو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن عرض لاعب للبيع على الملأ هو خسارة بكل المقاييس، لأن من سيشتري يعلم أنك ستترك اللاعب، فلن يدفع مقابلًا كبيرًا.

وتابع ميدو: رغم الخسارة للأهلي وتضرره من القرار ماديًا، إلا أن القرار يأتي من أجل مبادئ النادي والقواعد التي يجب إرساؤها، وفي رأيي هو قرار سليم 100%.

واختتم ميدو عن القندوسي: لا يمكنك أن تدخل الخناقة واترك وكيلك لها، وقندوسي لم يترك للأهلي فرصة أو مساحة أن يأخذ عكس هذا القرار.

الأهلي على رأس المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا:

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقامة حاليًا في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثالثة.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة فرق شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو الجنوب أفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري.

قرعة دوري أبطال أفريقيا كاملة:

وضمت المجموعة الأولى فرق مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوداني ومولودية الجزائر.

بينما ضمت المجموعة الثانية فرق صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والجيش الملكي المغربي ومانياما الكونغولي.

وضمت المجموعة الثالثة فرق الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو الجنوب أفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري.

وأخيرًا ضمت المجموعة الرابعة فرق الترجي التونسي وبيراميدز وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.