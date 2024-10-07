أحمد فتحي: "الأهلي وبيراميدز سيتعرضان للإرهاق"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد فتحي، لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، أن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قوية للغاية، والتي سُحبت خلال الساعات القليلة الماضية.

وشدد فتحي على أن الأهلي وبيراميدز سيتعرضان للإرهاق خلال دور المجموعات بعد خوضهم مباريات قوية في الخارج.

وتحدث أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أظن أن الأهلي وبيراميدز سيتعرضان للإرهاق بسبب كثرة المباريات المُقبلة".

وتابع: "وجهة نظري أن الفريق لا بد أن يمتلك دكة بدلاء جيدة، لأن المباريات لن تكون سهلة، ووارد يحدث إجهاد للاعبين".

وأضاف: "البطولة لن تكون سهلة على الأندية المصرية لأن الدوري طويل وهذا يرهق اللاعبين، ولا بد أن يُحضر كل مدرب لاعب وإثنين وثلاثة في كل مركز".