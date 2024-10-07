قرعة الكونفدرالية.. صدام ناري بين الزمالك والمصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025 فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة.

ويلعب الزمالك والمصري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجانب فريقي إنيمبا النيجيري وبلاك بول الموزمبيقي

وجاءت قرعة ثمن النهائي لبطولة الكونفدرالية على النحو التالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس الأنجولي

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - الملعب المالي - ستيلين بوش الجنوب أفريقي - سي دي لواندا الأنجولي.

المجموعة الثالثة: إتحاد العاصمة الجزائري - أسيك ميموزا الإيفواري - جاراف السنغالي - جرابا يونايتد البتسواني.

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري البورسعيدي - إنيمبا النيجيري - بلاك بول الموزمبيقي.

طريق الزمالك والمصري في الكونفدرالية:

فاز الزمالك خارج ملعبه على البوليس الكيني بنتيجة 1-0، ثم فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1

وحسم المصري البورسعيدي تفوقه على الهلال الليبي بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 3-2.

تصنيف فرق الكونفدرالية:

كان الإتحاد الأفريقي “كاف” أعلن تصنيف الفرق المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم الحالي على النحو التالي:

المستوى الأول: الزمالك - نهضة بركان - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك الإيفواري - الملعب المالي - المصري البورسعيدي - الصفاقسي التونسي.

المستويان الثالث والرابع:

أينيمبا النيجيري - جراف - بولندا سول - شباب قسنطينة - أورابا البتسواني - برافوس دي ماركيس الانجولي - ستيلبورش الجنوب أفريقي - بلاك بولز الموزمبيقي.

نظام دور المجموعات في الكونفدرالية:

يتم تقسيم الأندية الـ16 المتأهلة للدور ثمن النهائي على 4 مجموعات تضم كلاً منها 4 فرق.

ويتأهل الفريقان أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي للبطولة الذي يلعب بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

الزمالك يبدأ مهمة الدفاع عن لقب الكونفدرالية:

يسعى الزمالك للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي بعدما توج به في النسخة الماضية بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان في لقاء الذهاب في المغرب بنتيجة 2-1 قبل أن يحسم القمة في القاهرة بالفوز بهدف نظيم لأحمد حمدي.

ويحاول الزمالك الوصول إلى لقبه الثالث في بطولة الكونفدرالية ليعادل رقم فريق الصفاقسي التونسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب هذه البطولة.

وكان الزمالك توج، قبل أيام، بلقب كأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه بركلات الترجيح، على غريمه التقليدي الأهلي في الرياض.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.