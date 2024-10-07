الونش يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للسوبر المحلي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب النادي، مشاركة محمود حمدي "الونش"، مدافع الأبيض، في جزء من تدريبات الكرة، قبل خوض برنامج تأهيلي منفرد لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وخضع "الونش" لفحص طبي في ألمانيا تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي، وستكون مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية كاملة بعد فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وكان محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، عاد رفقة الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، إلى القاهرة، خلال الساعات الماضية بعد التواجد في ألمانيا للاطمئنان على إصابة اللاعب.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران، الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، على ملعب النادي استعدادًا لبطولة كأس السوبر المحلي.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف جواو ميجيل، مدرب الأحمال، قبل تقسيم الفريق لمجموعتين لخوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.