برشلونة يأمل العودة إلى "كامب نو" المتجدد "بحلول نهاية العام"

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : يأمل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم العودة إلى ملعب "كامب نو" بحلته الجديدة "بحلول نهاية العام"، وذلك وفق ما أفادت المتحدثة باسمه إيلينا فورت الإثنين.

وقدمت فورت خريطة طريق، مؤكدة أن النادي "يعمل بشكل ناشط" للعودة إلى كامب نو "بحلول نهاية العام".

وسيتسع الملعب في بادئ الأمر لـ62 ألف متفرج قبل أن ترتفع السعة إلى 105 آلاف معقد بحسب الخطة الموضوعة مع الوصول إلى نهاية أعمال التجديد في صيف 2026 والتي تضمن تركيب سقف للملعب.

سيتمكن مشجعو برشلونة خلال الأيام المقبلة من تسجيل اسمائهم لشراء اشتراك لمدة ستة أشهر للجزء الثاني من الموسم الحالي، مع إشارة القيمين على النادي الكاتالوني إلى عدم وجود أي سبب يحول من دون استخدام الملعب اعتبارا من بداية 2025.

وانطلقت أعمال تجديد الملعب الأسطوري في حزيران/يونيو 2023، لكن حصلت عقبات تسببت ببعض التأخير وتتعلق بالترخيص وشكاوى العديد من العمال بشأن ظروف عملهم.

ولذلك، طلب برشلونة تمديد عقده مع البلدية لاستخدام ملعب مونتجويك الأولمبي "حتى 31 آذار/مارس 2025 كإجراء احترازي".