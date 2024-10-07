شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: عمر مرموش يمكنه اللعب في أكبر دوريات العالم بفضل إمكانياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، إن عمر مرموش لديه من التطور ما يمكنه من اللعب للدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.

وأضاف ميدو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن عمر مرموش يمتلك الإمكانيات والوعي التكتيكي والانضباط وهو لاعب يتمناه أي فريق.

وتابع ميدو: عمر مرموش لاعب مميز ويمكنه اللعب في مركز الجناح أو المهاجم، ولاعب لديه مرونة تكتيكية.

وأردف ميدو، إن عمر مرموش حظي برعاية جيدة في نادي وادي دجلة، ساعده على التطور على أيادي مدربين مميزين.

وواصل ، أن عمر مرموش يمكنه اللعب كجناح وكمهاجم، وهو مهاجم متحرك ليس المهاجم التقليدي الذي اعتدنا عليه في مصر، وتابع : أخبرت مسئولي نادي وادي دجلة أن عمر مرموش سيكون لاعبا كبيرا وذلك بسبب فنياته وعقليته، واهتمام عائلته به وطريقة تفكيره، وأخبرتهم أنه يمكنه اللعب في أوروبا.

واختتم ميدو: المواهب بين اللاعبين والفوارق ليست كبيرة، لكن الأهم هو التدريب والتخطيط، وعمر مرموش أكبر دليل على أن كرة القدم ليست موهبة فقط، لكن الأهم اللغة والعوامل البدنية والعقلية.