7 أخبار رياصية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 7 أكتوبر 2024 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها،قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي في المجموعة الثالثة مع شباب بلوزداد،الزمالك فى المجموعة الرابعة مع المصرى البورسعيدى بالكونفدرالية.

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي في المجموعة الثالثة مع شباب بلوزداد

أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع فريق الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من المصرى البورسعيدى، وانيمبا النيجيرى، وبلاك بولز موزمبيقي.

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن أنه مازال مسئولو النادي الأهلي يحاولون إنهاء ملف منح الجنسية المصرية للدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق من أجل قيده كلاعب مصري ضمن قائمة الفريق.

ينضم لاعبى منتخب مصر المحترفين على رأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول وليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة اليوم الإثنين، استعدادا لمباراتي الفراعنة أمام منتخب موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ميكالي يطلب إقامة وديتين لمنتخب الشباب قبل التصفيات الأفريقية

طلب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، من اتحاد الكرة خوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة قبل خوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب في نوفمبر المقبل.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.