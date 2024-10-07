شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة طبية للاعبي منتخب مصر 2008 قبل ودية الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الطبي لمنتخب مصر مواليد 2008 بقيادة الدكتور عمرو طه ، محاضرة طبية عن التغذية الرياضية و العلاجية لجميع اللاعبين علي هامش معسكر الفريق المقام حاليا بالإسكندرية .

وتحدث طبيب المنتخب مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بالإعداد النفسي للمباريات وكيفية تحويل الضغوط الي دوافع ، بجانب أمور أخري خاصة بالوعي لدي اللاعبين وضرورة مصارحة الجهاز الطبي بأي إصابات .

وشارك في المحاضرة لجميع لاعبي منتخب مصر 2008، الثلاثي الدكتور عمرو طه، الدكتور محمد الششتاوي، بالإضافة إلى الدكتور مجدي وكوك.

ويخوض منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس ، مباراة ودية مع الكويت في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسكندرية في إطار برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نوفمبر المقبل.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.



لاعبو المنتخب