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كل ما تريد معرفته عن قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الاثنين، قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقي، والتى يشارك فيها أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى البورسعيدى، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن البطولاتين.

س: ماهي الأندية المصرية المشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية؟

ج: يشارك من مصر ناديي الأهلى وبيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك والمصرى البورسعيدى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

س: كيف جاءت قرعة دورى أبطال أفريقيا؟

ج: جاءت قرعة دوري ابطال افريقيا كالتالي ..

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

س: كيف جاءت قرعة الكونفدرالية الأفريقية؟

ج: جاءت قرعة الكونفدرالية كالتالي..

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني، الصفاقسي التونسي، برافوز الأنجولي، النادي الرياضي القسنطيني الجزائري،

المجموعة الثانية:  نهضة بركان المغربي،الملعب المالي، لواندا الأنجولي، نادي ستيلان بوش الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري، أسيك ميموزا الإيفواري، أورابا يونايتد البوتسواني، جراف السنغالي.

المجموعة الرابعة:  الزمالك، المصري، إنييمبا النيجيري، بلاك بولز الموزمبيقي.

س: ما هى مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دورى الأبطال؟

ج: جاءت مواعيد مباريات الأهلى كالتالى:

ـ الجولة الأولى: الأهلي وستاد أبيدجان في القاهرة " 26 أو 27 أو 28 نوفمبر".

ـ الجولة الثانية: أورلاندو الجنوب أفريقي والأهلي في جنوب أفريقيا " 6 ـ 7 ـ 8 ديسبمر".

ـ الجولة الثالثة: الأهلي وشباب بلوزداد في القاهرة "13 – 14 – 15 ديسمبر".

ـ الجولة الرابعة: شباب بلوزداد والأهلي في الجزائر " 3- 4 – 5 يناير 2025".

ـ الجولة الخامسة: ستاد أبيدجان والأهلي في كوت ديفوار " 10 – 11 – 12 يناير 2025".

ـ الجولة السادسة: الأهلي وأورلاندو الجنوب أفريقي في القاهرة " 17 – 18 – 19 يناير 2025".

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز كالتالى.. 

الجولة الأولى.. بيراميدز × ساجرادا فى القاهرة.. يوم 26 - 27 - 28 نوفمبر 2024

الجولة الثانية.. دجوليبا × بيراميدز فى مالى.. 6 - 7  - 8 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة.. الترجى × بيراميدز فى تونس.. 13 - 14 - 15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة.. بيراميدز × الترجى فى القاهرة.. 3 - 4 - 5 يناير 2025

الجولة الخامسة.. ساجرادا × بيراميدز فى انجولا.. 10 - 11 - 12 يناير 2025

الجولة السادسة.. بيراميدز × دجوليبا فى مالي.. 17 - 18 - 19 يناير 2025

س: ما هى مواعيد الزمالك والمصرى فى الكونفدرالية الأفريقية؟

ج: جاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالى.. 

الجولة الأولى.. الزمالك × بلاك بولز فى القاهرة.. 26 أو 27 نوفمبر 2024

الجولة الثانية.. انيمبا × الزمالك فى نيجيريا.. 6 - 8  ديسمبر 2024

الجولة الثالثة.. الزمالك × المصرى على ملعب الزمالك.. 13 - 15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة.. المصرى × الزمالك على ملعب المصرى.. 3 - 5 يناير 2025

الجولة الخامسة.. بلاك بولز × الزمالك فى موزمبيق.. 10 - 12 يناير 2025

الجولة السادسة.. الزمالك × انيمبا فى القاهرة.. 17 - 19 يناير 2025

وجاءت مواعيد مباريات المصرى كالتالى.. 

الجولة الأولى: المصري وأنيمبا النيجيري " 27 ـ 26 نوفمبر"

 

الجولة الثانية: بلاك بولز الموزمبيقي والمصري " 6 – 8 ديسمبر" 

 

الجولة الثالثة: الزمالك والمصري " 13 – 15 ديسمبر"

 

الجولة الرابعة: المصري والزمالك "3 – 5 يناير"

 

الجولة الخامسة: إنيمبا والمصري  "10 – 12 يناير " 

 

الجولة السادسة: المصري وبلاك بولز "17 – 19 يناير"

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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