شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك ، فريق بلاك بولز الموزمبيقي في أولى مباريات دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة يوم 28 نوفمبر المقبل دون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة على الفريق الأبيض عقب مراسم تتويج الكونفدرالية في الموسم الماضي.

وعاقب الكاف، الزمالك بعقوبة مالية قدرها 200 ألف دولار مع حرمان الفريق من حضور جماهيره أربع مباريات مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحرمان من حضور الجماهير لمباراتين، وتنفيذ العقوبة في مباراتين حيث حرم الزمالك من جمهوره في مباراة العودة أمام الشرطة الكيني في تمهيدي الكونفدرالية الإفريقية من النسخة الحالية.

وتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بجانب أندية المصري البورسعيدي وانيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويبدأ الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق يوم 28 نوفمبر المقبل في القاهرة، على أن يخرج لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر في الجولة الثانية.

ويلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة لدور المجموعات يوم 15 ديسمبر على أن يخوض لقاء العودة مع الفريق البورسعيدي يوم 5 يناير في الجولة الرابعة على ملعب الأخير، ويخرج الزمالك لمواجهة فريق بلاك بولز الموزمبيقي يوم 12 يناير في الجولة الخامسة، على أن يستضيف الأبيض فريق أنيمبا النيجيري يوم 19 يناير في القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات.