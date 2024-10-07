شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: ايدى كانت خفيفة على الأهلي وبيراميدز فى قرعة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد فتحي لاعب بيراميدز و الأهلي سابقا والمعتزل مؤخرًا كرة القدم، عن سعادته للمشاركة في قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد فتحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه يتمني مشاهدة الفرق المصرية في المباراة النهائية سواء في دوري أبطال أفريقيا الذي يشارك فيه الأهلي وبيراميدز، وبطولة الكونفدرالية الافريقية الذي يشارك فيه الزمالك والمصري البورسعيدي .

وأضاف فتحي، "ايدي كانت خفيفة علي النادي الاهلي وبيراميدز وكانت تقيلة علي المجموعة الثانية التي تضم الرجاء والجيش الملكي المغربيان وصن داونز الجنوب الافريقي".

وتحدث فتحي، عن مميزات وإيجابيات البطولة الإفريقية: "بطولة دوري أبطال أفريقيا تبرز مواهب جديدة للكرة الأفريقية، ومن خلالها يستطيع اللاعبون الاحتراف للخارج، وتساهم في إنتاج منتخبات قوية أيضا".

وجاءت قرعة دوري ابطال افريقيا كالتالي ..

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

وجاءت قرعة الكونفدرالية كالتالي..

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني،الصفاقسي التونسي، برافوز الأنجولي، النادي الرياضي القسنطيني الجزائري،

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي،الملعب المالي، لواندا الأنجولي، نادي ستيلان بوش الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري،أسيك ميموزا الإيفواري،أورابا يونايتد البوتسواني، جراف السنغالي.

المجموعة الرابعة: الزمالك،المصري، إنييمبا النيجيري، بلاك بولز الموزمبيقي.