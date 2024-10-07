شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يطلب إقامة وديتين لمنتخب الشباب قبل التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، من اتحاد الكرة خوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة قبل خوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب في نوفمبر المقبل.

وبدأ البرازيلى ميكالى المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم مهمته رسميا أمس ، بانتظام اللاعبين فى معسكر مغلق بمدينة أكتوبر استعدادا للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المقرر إقامتها فى القاهرة 8 نوفمبر المقبل وهي المنافسات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب والتى يتنافس على استضافتها مصر وكوت ديفوار.

وتضمن اليوم الأول لمعسكر منتخب الشباب تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة ميكالى تجمع اللاعبون ظهرا ثم عقد اجتماع لهم مع الجهاز الفني للمنتخب بدأ بتعريف اللاعبين على الجهاز الفني المعاون الذى يضم : البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم ود. هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود. صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.. وخالد خفاجي أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.