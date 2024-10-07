شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: مجموعتنا فى دورى الأبطال متوازنة ونتمنى مواجهة الأهلى فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتصم سالم ممثل فريق بيراميدز فى قرعة دورى أبطال أفريقيا، أن مجموعة الفريق السماوى ليست سهلة، وإنما تكمن صعوبتها فى عدم توفر معلومات كافية عن بعض الفرق المنافسة.

وأسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، عن وقوع فريق بيراميدز فى المجموعة الرابعة مع فريق ساجرادا الأنجولى ودجوليبا المالي والترجى التونسى صاحب التصنيف الأول.

وقال معتصم سالم فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن مجموعة بيراميدز متوازنة، مشيرًا إلى أن فريقه اكتسب خبرات عن الموسم الماضى وستكون المنافسة فى هذا الموسم أقوى، خاصة بعدما تذوق لاعبو الفريق طعم البطولات بالتتويج بكأس مصر.

وتمنى ممثل بيراميدز تأهل فريقه والأهلى كأول مجموعاتهم لتفادى المواجهة واقصاء أى منهما الأخر، متمنيًا أن يواجه المارد الأحمر فى نهائى البطولة.

وجاءت مواعيد بيراميدو فى دور المجموعات كالتالى: وجاءت مواعيد بيراميدو فى دور المجموعات كالتالى:

الجولة الأولى.. بيراميدز × ساجرادا فى القاهرة.. يوم 26 - 27 - 28 نوفمبر 2024

الجولة الثانية.. دجوليبا × بيراميدز فى مالى.. 6 - 7 - 8 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة.. الترجى × بيراميدز فى تونس.. 13 - 14 - 15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة.. بيراميدز × الترجى فى القاهرة.. 3 - 4 - 5 يناير 2025

الجولة الخامسة.. ساجرادا × بيراميدز فى انجولا.. 10 - 11 - 12 يناير 2025

الجولة السادسة.. بيراميدز × دجوليبا فى مالي.. 17 - 18 - 19 يناير 2025

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

كان الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.

تصنيف الأندية المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا

وأعلن "كاف"، عن تصنيف الأندية المتأهلة إلى مرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء الأهلي في التصنيف الأول مع كل من صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، بينما حل بيراميدز في التصنيف الثاني مع الرجاء المغربي، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري.

جاء تصنيف الأندية المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:

المستوى الأول: الأهلي – صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – مازيمبي الكونغولي

المستوى الثاني: بيراميدز – الرجاء المغربي – يانج أفريكانز التنزاني – شباب بلوزداد الجزائري

المستوى الثالث: الهلال السوداني – الجيش الملكي المغربي – ساجرادا الأنجولي – أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

المستوى الرابع: مولودية الجزائر – دجوليبا المالي – مانيما يونيون الكونغولي – إستاد أبيدجان الإيفواري

دوري أبطال أفريقيا .. الأهلي الأكثر تتويجًا

يحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.

تأتى قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

1- الأهلي - 12 لقب

أعوام: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023 ,2024

2- الزمالك - 5 ألقاب

أعوام: 1984، 1986، 1993، 1996، 2002

3- مازيمبي الكونغولي- 5 ألقاب

أعوام : 1967، 1968، 2009، 2010، 2015

4- الترجي التونسي - 4 ألقاب

أعوام : 1994، 2011، 2018، 2019

5- الوداد المغربي - 3 ألقاب

أعوام: 1992، 2017، 2022

6- الرجاء المغربي - 3 ألقاب

أعوام: 1989، 1997، 1999

7-هافيا كوناكري - 3 ألقاب

أعوام : 1972، 1975، 1977

8- كانوي ياوندي الكاميروني - 3 ألقاب

أعوام : 1971، 1978، 1980