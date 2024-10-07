شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الأهلي على قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

علق الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك، على قرعة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأحمر في المجموعة الثالثة رفقة، ستاد أبيدجان الإيفواري، شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وكتب حساب الأهلي: رحلة الدفاع عن اللقب مستمرة، بطل أفريقيا على رأس المجموعة الثالثة بمرحلة مجموعات دوري الأبطال.



الاهلى

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا، وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ـ الجولة الأولى: الأهلي وستاد أبيدجان في القاهرة " 26 أو 27 أو 28 نوفمبر"

ـ الجولة الثانية: أورلاندو الجنوب أفريقي والأهلي في جنوب أفريقيا " 6 ـ 7 ـ 8 ديسبمر"

ـ الجولة الثالثة: الأهلي وشباب بلوزداد في القاهرة "13 – 14 – 15 ديسمبر"

ـ الجولة الرابعة: شباب بلوزداد والأهلي في الجزائر " 3- 4 – 5 يناير 2025"

ـ الجولة الخامسة: ستاد أبيدجان والأهلي في كوت ديفوار " 10 – 11 – 12 يناير 2025"

ـ الجولة السادسة: الأهلي وأورلاندو الجنوب أفريقي في القاهرة " 17 – 18 – 19 يناير 2025"

كان الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، ويحمل النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، حيث فاز الفريق الأحمر في المباراة النهائية على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.