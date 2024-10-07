شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف ستاد أبيدجان بالجولة الأولى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأحمر في المجموعة الثالثة رفقة، ستاد أبيدجان الإيفواري، شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ـ الجولة الأولى: الأهلي وستاد أبيدجان في القاهرة " 26 أو 27 أو 28 نوفمبر".

ـ الجولة الثانية: أورلاندو الجنوب أفريقي والأهلي في جنوب أفريقيا " 6 ـ 7 ـ 8 ديسبمر".

ـ الجولة الثالثة: الأهلي وشباب بلوزداد في القاهرة "13 – 14 – 15 ديسمبر".

ـ الجولة الرابعة: شباب بلوزداد والأهلي في الجزائر " 3- 4 – 5 يناير 2025".

ـ الجولة الخامسة: ستاد أبيدجان والأهلي في كوت ديفوار " 10 – 11 – 12 يناير 2025".

ـ الجولة السادسة: الأهلي وأورلاندو الجنوب أفريقي في القاهرة " 17 – 18 – 19 يناير 2025".

يدافع النادي الأهلي عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كان الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، حيث فاز الفريق الأحمر في المباراة النهائية على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.