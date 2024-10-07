"البداية في نوفمبر بالقاهرة".. مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الإثنين، بتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثالث.

وتضم مجموعة النادي الأهلي كل من: أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري.

وتقرر أن يبدأ النادي الأهلي مشواره في رحلة الدفاع عن اللقب، أحد يومي 26 أو 27 نوفمبر المقبل، بمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الجولة الأولى - الأهلي ضد ستاد أبيدجان 26- 27 نوفمبر 2024.

الجولة الثانية - أورلاندو بيراتس ضد الأهلي 6-8 ديسمبر 2024.

الجولة الثالثة - الأهلي ضد شباب بلوزداد 13-15 ديسمبر 2024.

الجولة الرابعة - شباب بلوزداد ضد الأهلي 3-5 يناير 2025.

الجولة الخامسة - ستاد أبيدجان ضد الأهلي 10-12 يناير 2025

الجولة السادسة - الأهلي ضد أورلاندو بيراتس 17-19 يناير 2025.

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