بيراميدز مع الترجي.. تعرف على المجموعات كاملة لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أقيمت منذ قليل قرعة بطولة، دوري أبطال أفريقيا، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ويشارك في البطولة فريقي الأهلي وبيراميدز، من مصر، وتواجد كل فريق في مجموعة مختلفة.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الهلال السوداني ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني ومازيمبي الكونغولي.

المجموعة الثانية:

الجيش الملكي المغربي، ومانيما الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.

المجموعة الثالثة:

أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري وشباب بلوزداد الجزائري والأهلي المصري.

المجموعة الرابعة:

ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي ودجوليبا المالي وبيراميدز المصري، والترجي التونسي.

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