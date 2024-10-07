اخبار الرياضه

بيراميدز مع الترجي.. تعرف على المجموعات كاملة لدوري أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أقيمت منذ قليل قرعة بطولة، دوري أبطال أفريقيا، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ويشارك في البطولة فريقي الأهلي وبيراميدز، من مصر، وتواجد كل فريق في مجموعة مختلفة.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الهلال السوداني ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني ومازيمبي الكونغولي.

المجموعة الثانية:

الجيش الملكي المغربي، ومانيما الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.

المجموعة الثالثة:

أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري وشباب بلوزداد الجزائري والأهلي المصري.

المجموعة الرابعة:

ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي ودجوليبا المالي وبيراميدز المصري، والترجي التونسي.

اقرأ أيضا:

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصطدم بشباب بلوزداد في المجموعات

الزمالك يصطدم بالمصري وأنيمبا في مجموعات الكونفدرالية

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا