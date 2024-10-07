بيراميدز مع الترجي.. تعرف على المجموعات كاملة لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:
أقيمت منذ قليل قرعة بطولة، دوري أبطال أفريقيا، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
ويشارك في البطولة فريقي الأهلي وبيراميدز، من مصر، وتواجد كل فريق في مجموعة مختلفة.
وجاءت المجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى:
الهلال السوداني ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني ومازيمبي الكونغولي.
المجموعة الثانية:
الجيش الملكي المغربي، ومانيما الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.
المجموعة الثالثة:
أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري وشباب بلوزداد الجزائري والأهلي المصري.
المجموعة الرابعة:
ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي ودجوليبا المالي وبيراميدز المصري، والترجي التونسي.
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