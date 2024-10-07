شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز مع الترجى وساجرادا ودجوليبا فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، عن وقوع فريق بيراميدز فى المجموعة الرابعة مع فريق ساجرادا الأنجولى ودجوليبا المالي والترجى التونسى صاحب التصنيف الأول.

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

كان الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.

تصنيف الأندية المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا

وأعلن "كاف"، عن تصنيف الأندية المتأهلة إلى مرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء الأهلي في التصنيف الأول مع كل من صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، بينما حل بيراميدز في التصنيف الثاني مع الرجاء المغربي، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري.

جاء تصنيف الأندية المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:

المستوى الأول: الأهلي – صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – مازيمبي الكونغولي

المستوى الثاني: بيراميدز – الرجاء المغربي – يانج أفريكانز التنزاني – شباب بلوزداد الجزائري

المستوى الثالث: الهلال السوداني – الجيش الملكي المغربي – ساجرادا الأنجولي – أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

المستوى الرابع: مولودية الجزائر – دجوليبا المالي – مانيما يونيون الكونغولي – إستاد أبيدجان الإيفواري

دوري ابطال افريقيا .. الأهلي الأكثر تتويجًا

يحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.

تأتى قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

1- الأهلي - 12 لقب

أعوام: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023 ,2024

2- الزمالك - 5 ألقاب

أعوام: 1984، 1986، 1993، 1996، 2002

3- مازيمبي الكونغولي- 5 ألقاب

أعوام : 1967، 1968، 2009، 2010، 2015

4- الترجي التونسي - 4 ألقاب

أعوام : 1994، 2011، 2018، 2019

5- الوداد المغربي - 3 ألقاب

أعوام: 1992، 2017، 2022

6- الرجاء المغربي - 3 ألقاب

أعوام: 1989، 1997، 1999

7-هافيا كوناكري - 3 ألقاب

أعوام : 1972، 1975، 1977

8- كانوي ياوندي الكاميروني - 3 ألقاب

أعوام : 1971، 1978، 1980