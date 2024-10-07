شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر عن مواجهة الزمالك بالكونفدرالية: سلاح ذو حدين والمجموعة متوازنة والان مع تفاصيل الخبر

علق علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، على المواجهة المرتقبة لفريقه مع الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة بعدما أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادي المصري ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي.

وقال علي ماهر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مجموعة متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصري والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن في النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد.

أضاف علي ماهر: نحترم جميع الفرق في أي تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة في أفريقيا.

ويلتقي المصري في الجولة الأولى مع إنيمبا النيجري في مصر، خلال الفترة إحدى يومي 27 أو 26 نوفمبر المقبل وجاءت مواعيد مباريات المصري كالتالي: