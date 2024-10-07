شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر عن مواجهة الزمالك بالكونفدرالية: سلاح ذو حدين والمجموعة متوازنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 07 أكتوبر 2024 02:18 م
علق علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، على المواجهة المرتقبة لفريقه مع الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة بعدما أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادي المصري ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي.
أضاف علي ماهر: نحترم جميع الفرق في أي تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة في أفريقيا.
ويلتقي المصري في الجولة الأولى مع إنيمبا النيجري في مصر، خلال الفترة إحدى يومي 27 أو 26 نوفمبر المقبل وجاءت مواعيد مباريات المصري كالتالي:
الجولة الأولى: المصري وأنيمبا النيجيري " 27 ـ 26 نوفمبر" في مصر
الجولة الثانية: بلاك بولز الموزمبيقي والمصري " 6 – 8 ديسمبر" في موزمبيق
الجولة الثالثة: الزمالك والمصري " 13 – 15 ديسمبر" في مصر
الجولة الرابعة: المصري والزمالك "3 – 5 يناير" في مصر
الجولة الخامسة: إنيمبا والمصري "10 – 12 يناير "في نيجيريا
الجولة السادسة: المصري وبلاك بولز "17 – 19 يناير" في مصر
ويمثل الكرة المصرية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال منافسات النسخة الحالية، ناديا الزمالك "حامل اللقب" والمصري البورسعيدي.
وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بعد الفوز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب المصري على الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3 بعد الخسارة ذهابًا 2-3 ثم الفوز إيابًا 3-2.
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