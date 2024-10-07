شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخبات الأثقال: عقدى انتهى عقب باريس 2024 و لم أتقدم باستقالتى والان مع تفاصيل الخبر

كشف علاء حسن المدير الفنى لمنتخبات رفع الأثقال، على انتهاء تعاقده مع الاتحاد بعد الدورة الأولمبية باريس 2024، مشيرا إلى أنه تم مده شهر فقط لخوض الناشئين بطولة العالم بإسبانيا.

وأكد محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، لـ الخليج 365، أن المدير الفنى انتهى تعاقده بالفعل واعتذر عن المهمة فى المرحلة المقبلة كإجراء روتينى حيث يتم تغيير الجهاز الفنى فى الدورة الانتخابية الجديدة.

وحققت رحمة عبد الرازق لاعبة منتخب رفع الأثقال 3 ذهبيات فى منافسات وزن 87 كجم ببطولة العالم للناشئين بإسبانيا فى الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد محمود حسنى 3 ميداليات متنوعة فى وزن 102 كجم بواقع فضية الخطف وبرونزية الكلين وبرونزية المجموع.

وشهدت أولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة من بينها واحدة لـ سارة سمير التى حصدت فضية رفع الأثقال.

وأصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.