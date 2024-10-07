شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك فى دور مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من المصرى البورسعيدى، وانيمبا النيجيرى، وبلاك بولز موزمبيقي.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة كالتالى:

الجولة الأولى.. الزمالك × بلاك بولز فى القاهرة.. 26 أو 27 نوفمبر 2024

الجولة الثانية.. انيمبا × الزمالك فى نيجيريا.. 6 - 8 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة.. الزمالك × المصرى على ملعب الزمالك.. 13 - 15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة.. المصرى × الزمالك على ملعب المصرى.. 3 - 5 يناير 2025

الجولة الخامسة.. بلاك بولز × الزمالك فى موزمبيق.. 10 - 12 يناير 2025

الجولة السادسة.. الزمالك × انيمبا فى القاهرة.. 17 - 19 يناير 2025

ويمثل الكرة المصرية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال منافسات النسخة الحالية، ناديا الزمالك "حامل اللقب" والمصري البورسعيدي.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بعد الفوز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب المصري على الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3 بعد الخسارة ذهابًا 2-3 ثم الفوز إيابًا 3-2.

تصنيف الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ووفقا لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تواجد الزمالك في التصنيف الأول بين الأندية المشاركة، بينما تواجد الفريق البورسعيدي في التصنيف التاني.

جاء تصنيف الأندية المشاركة في بطولة الكونفدرالية ، كالتالي:

المستوي الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، اتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك ميموزا الإيفواري، الملعب المالي، المصري البورسعيدي، الصفاقسي التونسي.

المستوى الثالث: إنييمبا النيجيري، جراف السنغالي.

المستوى الرابع: لواندا الأنجولي، برافوز الأنجولي، النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، أورابا يونايتد البوتسواني، بلاك بولز الموزمبيقي، نادي ستيلان بوش الجنوب إفريقي.

قرعة الكونفدرالية .. الزمالك حامل اللقب والصفاقسي الأكثر تتويجًا

ووضع كاف 6 أندية في المستوى الرابع بالكونفدرالية بسبب تراجع تصنيفها القاري، وسيتم اختيار فريقين من المستوى الرابع بالكونفدرالية ليكملا المجموعات، على أن تبدأ مباريات دور المجموعات يوم 26 نوفمبر وتستمر حتى 19 يناير.

يعد الزمالك هو حامل اللقب في النسخة الماضية لـ بطولة الكونفدرالية ، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، ويأمل النادي المصري أن يحقق لقبا تاريخيًا له هذه النسخة، وإن كانت المنافسة ستكون أصعب كثيرًا من العام الماضي.

وأصبح الزمالك ومعه نهضة بركان في المركز الثاني بقائمة الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد لقبين لكل منهما،خلف الصفاقسي التونسي أكثر الفرق حصد للقب برصيد 3 مرات.