شكرا لقرائتكم خبر عن حازم حسنى يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الرماية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية بأوراق ترشحه اليوم للانتخابات المقبلة على نفس المنصب فى الجمعية العمومية المحدد لها يوم 6 نوفمبر المقبل، موعدا لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتقدم أيضا فى أول أيام الترشح الثنائى، عماد عليش وخالد البهتيمى عضوا مجلس الإدارة الحاليين على العضوية.

وأسفرت الانتخابات التكميلية للجنة الأولمبية مؤخرا عن فوز حازم حسني رئيس اتحاد الرماية بمنصب الأمين العام المساعد بعد حصوله على 12 صوت مقابل 9 أصوات حصل عليها حسن البشبيشي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الـ 34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، انطلاق فعاليات البطولة فى الفترة من 28 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل والتي تستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادى الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأنهى الاتحاد المصري للرماية ، برئاسة حازم حسنى، وضع اللمسات الأخيرة وكافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة البطولة.

وانتهت اللجان الفرعية للبطولة من كافة التجهيزات، حيث من المقرر الوصول الرسمي للوفود يوم 27 أكتوبر، وأن تقام في اليوم الأول يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر، من فاعليات البطولة مسابقة كأس الرئيس، وفي اليوم الثاني الثلاثاء 29 أكتوبر، مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك) وفي اليومين الرابع والخامس الأربعاء والخميس 30 و 31 أكتوبر، تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك)، وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 نوفمبر تقام منافسات بطولة العالم الـ 34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

وتقام البطولة بمشاركة أضخم حضور دولي لمصر، وذلك بمشاركة أكثر من 150 رامي دولي وعالمي من أكثر 30 دولة متوقعين حضور منافسات الرماية على الأطباق المروحية بالقاهرة.

ومن المتوقع حضور رؤساء الاتحاد الدولي للرماية ، السيد جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية علي الأطباق المروحية FITASC، والإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية iSSF، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.