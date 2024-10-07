شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة بين الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الأهلي وبيراميدز، قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام ظهر اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدك "الكاف"، بالقاهرة، حيث من المحتمل أن يقع الفريقان في مجموعة واحدة، بسبب اختلاف تصنيفهما، حيث يقع الأهلي في التصنيف الأول بينما يأتي بيراميدز في التصنيف الثاني.

كان الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، حيث فاز الفريق الأحمر في المباراة النهائية على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأعلن "كاف"، عن تصنيف الأندية المتأهلة إلى مرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء الأهلي في التصنيف الأول مع كل من صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، بينما حل بيراميدز في التصنيف الثاني مع الرجاء المغربي، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري.

جاء تصنيف الأندية المشاركة قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:

المستوى الأول: الأهلي – صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – مازيمبي الكونغولي

المستوى الثاني: بيراميدز – الرجاء المغربي – يانج أفريكانز التنزاني – شباب بلوزداد الجزائري

المستوى الثالث: الهلال السوداني – الجيش الملكي المغربي – ساجرادا الأنجولي – أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

المستوى الرابع: مولودية الجزائر – دجوليبا المالي – مانيما يونيون الكونغولي – إستاد أبيدجان الإيفواري

ويأتي نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا، عبر تقسيم الـ16 فريقًا على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق، حيث سيتم سحب القرعة من خلال اختيار فريق من كل مستوى لينضم إلى إحدى المجموعات.

ويتأهل المتصدر والوصيف منها إلى دور ربع النهائي ، وبعدها تستكمل البطولة بنظام الإقصاء حتى المباراة النهائية.

اللائحة لا تمنع تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الأهلي وبيراميدز معًا في نفس المجموعة