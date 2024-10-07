شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يوجه نصيحة مهمة للأهلي والزمالك.. ويؤكد: حزين على نجلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2007 ، أنه تم إختبار 50 لاعباً حتى الآن خلال المشاركة فى 4 معسكرات فقط والوصول إلى القوام الأساسى، حيث أول مشاركة رسميه لهذا الجيل سوف تكون عام 2026 والهدف حاليا مشاركة اللاعب مع فريقه فى الدرجة الأولى.

وأوضح أسامة نبيه خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " لابد من تركز فريقى الأهلى والزمالك على تخطى بيراميدز وسيراميكا قبل التفكير فى مواجهة نهائي كأس السوبر المحلى، حيث الحديث حاليا عن هذه المواجهة فى حال يوجد مباريات يوم 20 لابد من تخطيها اولاً ثم الحديث عن قمة أخرى ".

وتابع أسامة نبيه: " تعلمت من جميع المدربين الأجانب الذى عملت معهم على صعيد المنتخب المصرى والزمالك وكل منهم لديه مميزات وعيوب ".

وأضاف أسامة نبيه: " زعلان جدا بسبب مشاركة يوسف أسامة نبيه القليلة مع فريق بيراميدز والمنافسة فى مركزه صعبة للغاية ورحيله من الزمالك كان بسبب ظروف صعبه بالقلعة البيضاء عكس التوقيت الحالى ويتبقى فى عقد اللاعب سوى موسم واحد فقط ويحق له التوقيع لاى نادى يناير القادم ".