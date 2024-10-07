شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة مسؤولي الأهلي مع أمير توفيق قبل الرحيل عن إدارة التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:47 ص
أجرت إدارة الشئون القانونية بالنادي الأهلي جلستي إستماع للجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا، خلال يومي السبت والأحد والماضيين، كما أستمعت لأقوال أمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس.
وقدّم كل طرف ما يؤكد صحة موقفه بخصوص تصريحات اللاعب الجزائري التي أكد فيها أن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين مُحدد وهو ما تسبب في فشل انتقال الجزائري جمال الدين بلعيد للقلعة الحمراء الصيف الجاري.
وكشف مصدر في الأهلي، أن إدارة الأهلي انزعجت للغاية من الإتهامات التي طالت إدارة النادي بخصوص ملف القندوسي، وشدد المصدر على أن مسؤولو الأهلي جلسوا مع أمير توفيق في النادي وشرح الأخير وجهة نظره بخصوص هذا الأمر، وأكد أن القرار النهائي سيكون لمسؤولي النادي بعد الإطلاع على نتيجة التحقيقات التي تمت خلال اليومين الماضيين في هذه القضية.
ومن المقرر أن يتم هيكلة إدارة التعاقدات بوضع مجموعة من العناصر الشابة فيها بجانب إدارة الإسكاوتنج في النادي التي يترأسها هاني رمزي، من أجل ضم لاعبين جدد للنادي ".
- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.
ونشر بلعيد بيان عبر حسابه على إنستجرام قال فيه:
"بسم الله الرحمن الرحيم كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور".
تابع: "النادي الأهلي لم يفرض علي أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني، المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم، عدم إمضاءي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع، بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة واقحام اسمي في مشاكلهم".
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