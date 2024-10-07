شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة مسؤولي الأهلي مع أمير توفيق قبل الرحيل عن إدارة التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

أجرت إدارة الشئون القانونية بالنادي الأهلي جلستي إستماع للجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا، خلال يومي السبت والأحد والماضيين، كما أستمعت لأقوال أمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس.

وقدّم كل طرف ما يؤكد صحة موقفه بخصوص تصريحات اللاعب الجزائري التي أكد فيها أن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين مُحدد وهو ما تسبب في فشل انتقال الجزائري جمال الدين بلعيد للقلعة الحمراء الصيف الجاري.

وكشف مصدر في الأهلي، أن إدارة الأهلي انزعجت للغاية من الإتهامات التي طالت إدارة النادي بخصوص ملف القندوسي، وشدد المصدر على أن مسؤولو الأهلي جلسوا مع أمير توفيق في النادي وشرح الأخير وجهة نظره بخصوص هذا الأمر، وأكد أن القرار النهائي سيكون لمسؤولي النادي بعد الإطلاع على نتيجة التحقيقات التي تمت خلال اليومين الماضيين في هذه القضية.

ومن المقرر أن يتم هيكلة إدارة التعاقدات بوضع مجموعة من العناصر الشابة فيها بجانب إدارة الإسكاوتنج في النادي التي يترأسها هاني رمزي، من أجل ضم لاعبين جدد للنادي ".

اتخذت إدارة النادي الأهلي قراراً مثيراً أمس الأحد، بعد انتهاء التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي الأهلي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي، وقررت إدارة الكرة ما يلي:-