موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية، اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.

وتنطلق القرعة اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بمشاركة 4 أندية مصرية هي الأهلي وبيراميدز المشاركان في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك كل من الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية.

طريق الأندية المصرية نحو دور المجموعات:

تأهل الأهلي إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه فريق جورماهيا الكيني بالفوز بينيجة 3-0 ذهابًا ثم كرر نفس النتيجة في لقاء الإياب.

بينما تعادل بيراميدز خارج ميدانه مع الجيش الرواندي بنتيجة 1-1، قبل أن يفوز بالقاهرة 3-1.

وفي الكونفدرالية فاز الزمالك خارج ملعبه على البوليس الكيني بنتيجة 1-0، ثم فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1.

وحسم المصري البورسعيدي تفوقه على الهلال الليبي بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 3-2.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

تنطلق قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

تنقل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بشكل حصري عبر قناة bein sports الإخبارية المفتوحة، كما تنقل عبر الحساب الرسمي لـ"كاف" على youtube.

ويشارك في سحب قرعة دور المجموعات لبطولتي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2024/ 2025 ودوري أبطال أفريقيا 2024/ 2025 نجوم الكرة السمراء، على رأسهم قائد منتخب غينيا، نابي كيتا، وأحمد فتحي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، والمدرب الكونغولي الأسطوري فلوران إبينجي، وأيقونة جنوب أفريقيا سيفيوي تشابالالا.

تصنيف الأهلي وبيراميدز قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا:

تواجد الأهلي في التصنيف الأول بجوار أندية صن داونز والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

فيما يتواجد بيراميدز في التصنيف الثاني قبل سحب القرعة اليوم الإثنين في القاهرة.

تصنيف فرق الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري:

جاء تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ16 ببطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي على النجو التالي:

المستوى الأول: الزمالك - نهضة بركان - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك الإيفواري - الملعب المالي - المصري البورسعيدي - الصفاقسي التونسي.

المستويان الثالث والرابع:

أينيمبا النيجيري - جراف - بولندا سول - شباب قسنطينة - أورابا البتسواني - برافوس دي ماركيس الانجولي - ستيلبورش الجنوب أفريقي - بلاك بولز الموزمبيقي.