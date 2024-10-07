تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا للسوبر المحلي

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لبطولة كأس السوبر المحلي.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، قبل تقسيم الفريق لمجموعتين لخوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد قرر خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحاً.

وسيلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحاً، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

