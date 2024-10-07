اليوم.. 5 مباريات قوية في انطلاق دوري المحترفين المصري "القسم الثاني"

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الإثنين 5 مواجهات قوية في افتتاح منافسات دوري المحترفين المصري "دوري القسم الثاني" للموسم الجديد 2024 – 2025، وتستعرض بوابة الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم، التي جاءت على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين:

طنطا ضد وادي دجلة:

تجمع أولى المواجهات بدوري المحترفين بين فريق طنطا ونظيره وادي دجلة على ستاد طنطا الرياضي في الجولة الأولى، التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

وي ضد بروكسي:

يواجه فريق وي نظيره فريق بروكسي بالجولة الأولى من دوري المحترفين على ملعب ستاد السلام، ومن المقرر أن تنطلق مباراة وي وبروكسي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

الداخلية ضد بلدية المحلة:

في مباراة قمة مبكرة يواجه فريق بلدية المحلة نظيره فريق الداخلية، اليوم الإثنين، على ستاد كلية الشرطة، التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

أبو قير للأسمدة ضد المنصورة:

كما تشهد منافسات الجولة الأولى بدوري المحترفين مواجهة نارية بين أبو قير للأسمدة والمنصورة على ستاد الإسكندرية، التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

الترسانة ضد منتخب السويس:

تختتم منافسات اليوم بالجولة الأولى من دوري المحترفين بمواجهة الترسانة ضد منتخب السويس على ستاد الترسانة التي ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.