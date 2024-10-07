سبب غياب محمد النني عن جنازة "خالته" وتعزية الأسرة هاتفيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أثار انتشار خبر عدم حضور محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، لحضور جنازة خالته التي توفيت بالأمس، حالة من الجدل، خصوصًا بعدما قدم محمد النني واجب العزاء في خالته لأسرته عن طريق اتصال هاتفي.

توفيت، أمس الأحد، خالة اللاعب محمد الننى، نجم منتخب مصر ولاعب نادى الجزيرة الإماراتي الحالي، وشيعت أسرتها الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدافن حسن البدوى بالمحلة، وشارك ناصر الننى، والد محمد النني، فى تشييع جنازة شقيقة زوجته، في حين لم يتمكن محمد النني من المشاركة في جنازة خالته نظرًا لكونه فى دولة الإمارات، واكتفى بالاتصال بهم تليفونيًا وتقديم واجب العزاء لهم.

محمد النني لم يحضر جنازة خالته:

أكد عدد من أقاربه أن سبب عدم حضور محمد النني الجنازة لوجوده في الإمارات، وأنه اتصل بالعائلة، وقدم واجب العزاء، وأعتذر عن عدم استطاعته الحضور.

محمد النني يشارك في مباراة الجزيرة ودبا الحصن:

شارك محمد النني، أول من أمس، مع فريقه الجزيرة الإماراتي في مواجهة دبا الحصن بدوري المحترفين، وهي المباراة السادسة لمحمد النني مع الجزيرة الإماراتي منذ الانضمام للفريق.

وسجل الدولي المصري محمد النني أول أهدافه مع فريق الجزيرة الإماراتي خلال مواجهة دبا الحصن بالجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

محمد النني خارج قائمة منتخب مصر:

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استبعد محمد النني من قائمة الفراعنة استعدادًا لخوض مباراتي موريتانيا، المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.