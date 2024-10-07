لاعب الأهلي السابق : تصريحات قندوسي تجاه الأحمر بها " حقد وغل"

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد عبد الجليل لاعب الاهلي السابق على فرص بقاء الظهير الايسر التونسي علي معلول مع الأحمر وتمديد تعقده خلال المرحلة المقبلة خاصه في ظل وجود المغربي عطية الله ، كذلك تصريحات احمد القندوسي لاعب سيراميكا المعار من النادي الاهلي خلال الساعات القليلة الماضية والتي اصدر الأهلي على خلفيتها قرارًا بعرض اللاعب للبيع.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "من الصعب بقاء علي معلول في الأهلي خصوصا مع وجود يحيى عطية الله، ومصطفى زيكو لاعب مهاري جيد، لكن في الأهلي لن يلعب بسهولة".

وأكد: "تصريحات أحمد قندوسي واضح أن عنده حالة " حقد وغل" وقام بالتشكيك في ذمم الناس، وطالما لم يذكر البيان اسم أمير توفيق فأنه سوف يستمر في العمل داخل النادي الأهلي".

وأتم: "يجب الاشادة بما يقدمه عمر مرموش حاليا في الدوري الالماني، ومستواه يتطور بشكل رائع".