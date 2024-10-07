شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبه الثاني استعدادا لمباراتي موريتانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريبه الثاني على استاد القاهرة، استعدادا لمباراة موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا.

وانضم لاعبي المنتخب المحليين أمس الأحد، ويتواصل توافد المحترفين اليوم الاثنين، حيث يخوض الفراعنة مرانهم خلال المعسكر الذى انطلق أمس ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا كل من : "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

يخوض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مباراتين غاية فى الأهمية خلال شهر أكتوبر الجاري أمام منتخب موريتانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.



ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.