شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستفسر من إدارة الزمالك عن مصير صفقتى المدافع ولاعب الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني من إدارة القلعة البيضاء عن مصير الصفقتين المنتظر ابرامهما قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم المقبل، حيث طلب جوميز تدعيم مركزى الدفاع ومنطقة الوسط بلاعب رقم 6، حتى يضمن تأمين هذا المركز خاصة بعد رحيل محمد أشرف روقا، وينتظر جوميز من إدارة الزمالك إبلاغه بمستجدات تلك الصفقتين حتى يضمن اعدادهما للسوبر المحلى في الإمارات.

وفرض مسئولو نادى الزمالك السرية على ملف التعاقدات الجديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، إيماناً منهم بأن هذا القرار، سيكون له دور كبير في إنهاء الصفقات التي ينوى النادى إتمامها لاستكمال النواقص عنده.

واتفق مسئولو نادى الزمالك على التفاوض مع بعض اللاعبين المحليين بعد الرجوع للبرتغالى جوزيه جوميز المدير في سرية تامة حتى لا يتكرر المأزق الذى حدث في صفقتى الجابونى آرون بوبيندزا والمغربي كريم البركاوى والذى تسبب تسريب التفاوض معهما في إفشال الصفقتين.