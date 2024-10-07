شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى المحترفين الليلة بـ5 مواجهات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الإثنين منافسات دورى المحترفين لموسم 2024/2025 بخمس مواجهات غاية في القوة والندية ، بينما تستكمل باقى المباريات غدا الثلاثاء بخمس مواجهات أخرى.

- طنطا vs وادي دجلة

يسعى فريق طنطا لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الصعود إلى الدوري الممتاز، بينما يتطلع وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز انطلاقته ، حيث قام محمد حليم المدير الفني لأبناء السيد البدوى في تدعيم صفوف الفريق بأكثر من 15 لاعبا من أجل المنافسة على الصعود بالرغم من الأزمة المالية التي يعيشها جميع الأندية الشعبية ، في المقابل نجح مسئولو وادى دجلة في الحفاظ على القوام الأساسى للفريق من أجل العودة للأضواء من جديد .



- المصرية للاتصالات vs بروكسي

يسعى فريقا المصرية للاتصالات وبروكسي لتقديم أداء قوي في بداية مشوارهما بالدوري، حيث يأمل كل منهما في الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحقيق انطلاقة مثالية، والدخول في المنافسة على الصعود للممتاز .



- الداخلية vs بلدية المحلة

الفريقان الهابطان من الدورى الممتاز لذا فمن المقرر أن تكون مواجهة صعبة بينهما في ظل الخبرات القوية المكونة في الفريقين .



- أبو قير للأسمدة vs المنصورة

يستضيف أبو قير للأسمدة فريق المنصورة، حيث يسعى محمد عطية، المدير الفني لأبو قير، لتحقيق بداية قوية، بينما يسعى رضا العيسوي، مدرب المنصورة، لتحقيق فوز يسعد جماهيره خاصة وأن جماهير الدقهلية تحلم بانطلاقة قوية بالرغم من تخوفهم من الصفقات التي أبرمها الفريق في الميركاتو الصيفى .



- الترسانة vs منتخب السويس

أقوى لقاءات الجولة عندما يستضيف الترسانة على ملعبه بميت عقبة نظيره منتخب السويس في لقاء جماهيرى خالص ، يحلم فيه الشواكيش من انطلاقة مختلفة عن طريق تحقيق الثلاث نقاط بعدما نجح الفريق في التعاقد مع عدد كبير من الصفقات السوبر بالتعاون بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة .

في المقابل يحاول أحمد عبد المقصود المدير الفني للسويس الخروج بنتيجة إيجابية من أجل إسعاد جماهير فريقه بالإضافة للبناء عليها في اللقاءات المقبلة خاصة وأنه يعلم صعوبة اللقاء .